Bonsoir,Juste un petit message symbolique de remerciements aux membres de Kyo pour leur visite sur mon blog, puisque je viens de m'apercevoir que le compte a dépassé à l'instant les 100 000 vues!C'est un chiffre assez énorme je trouve, surtout que je l'entretien de façon assez erratique (mes excuses) !Bref, crée au départ pour être un renvoi à Gameforever et pour partager notre activité avec les membres de Kyo, le blog m'a également servi de laboratoire : présenter des screenshots de jeux que je faisais (Xenoblade X), développer des tests, diffuser l'actualité de Gameforever (bilans, rubrique "un peu de lecture", Père Fouettard, dossiers...), poser quelques bons plans ou points d'actualité JV : il y a eu quelques heureuses réussites mais aussi de sévères ratages.Le post le plus commenté à ce jour (plus de 200 coms) reste la news pour le cas Ciri chez Netflix!Bref, merci aux membres qui sont venus y participer dans les commentaires mais aussi et à celles et ceux aussi qui ont rejoint Gameforever en complément de leur activité sur Kyo!Si vous voulez suivre mon travail sur Gameforever, j'officie sous le pseudo Twinsen threepwood.A très bientôt pour la suite!