Dans le jeu vidéo, nous poursuivons nos opportunités d’expansion, que ce soit sur la façon dont les jeux sont créés, distribués ou joués et regardés. Et nous investissons de façon agressive dans le contenu, la communauté et les services cloud à travers tous les terminaux pour étendre et approfondir l’engagement des joueurs, y compris les 57 millions de membres Xbox Live. Enfin, nous avons ajouté 7 studios de jeux vidéo à notre portefeuille pour renforcer le contenu first party en vue d’une croissance rapide dans les services de jeu tels que le Xbox Game Pass ainsi que Mixer.

l’Été dernier Satya Nadella avait déclaré que Microsoft désirait devenir leader sur le marché du jeux vidéo. Et visiblement la firme de Redmond semble se donner les moyens de ses ambitions, puisque des investissements massif sont actuellement déployés pour Xbox c'est ce qu'a déclaré le big boss de la firme lors du dernier rapport financé:Renforcer le contenue afin d'avoir une croissance rapides des services Xbox Live, Xbox Game Pass et Mixer voila donc l'objectif. Rappelons que le très renseigné Klobrille annonce que Microsoft Studios n'aurait pas fini de grandir et que l’équipe de Phil Spencer serait actuellement en discussion actif avec de nombreux petit et grand studios de jeux video pour venir renforcer la famille Xbox dont certain pourrait surprendre plus que d'autres.Quelques studios qui pourrait apporter un plus dans l'offre First Party de Microsoft Studios:Studio de Jospeh Fares (Brothers) auteur de A Way Out. Apporterait le savoir faire dans le jeu coop narratif.Iron Galaxy auteur de Extinction et Killer Instinct. Microsoft studios posséderait leur studio pour VS Fighting.Hinterland studio, auteur de The Long Dark apporterait un jeu de survie en temps réel à l'offre XboxPlayful auteur de Super Lucky's Tale, un plus dans le style familial jeu de plateforme.Tequila Works auteurs de RIME et DeadLight un studio au frontière entre le AA et AAA tant apprécié par Microsoft.Remedy Entertainment auteur de Max Payne, Alan Wake et Quantum Break ainsi que le tout frais Control. Renforcerait l'offre de jeux d'action narratif au coté de The Coalition, 343, The Initiative et Ninja TheoryMercury Steam auteur de la série Castlevania Lord of Shadow excelle dans le style Beat em all/aventure.Studio MDHR auteur de Cuphead un autre studio en rumeur qui pourrait rejoindre Microsoft StudioAurora 44 auteurs de Ashen apporterait leur style " Dark Souls Like" à Microsoft studios.