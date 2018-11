phénoménal

Le Khirghizistan, charmante contrée d’Asie Centrale pour qui apprécie les reliefs montagneux enclavés de cette zone, a bien changé depuis la chute de l’Empire Soviétique. Et, occidentalisation oblige, il s’est lui aussi mis ausuite aux réformes lancées par Almazbek Atambaev après son accession au pouvoir en 2011., ci-dessus pris en photo durant une analyse auprès de pontes de l'industrie locale, est le directeur de l’Institut du Divertissement Numérique et s’est exprimé hier sur son blog quant au dernier. Nous nous permettons de rependre ses données afin de les partager au plus grand nombre.Les chiffres de l’édition 2018 viennent donc de tomber, et, n’ayons pas peur des mots, l’essor de la Xbox est, avec une augmentation des ventes depar rapport à l’édition 2017, ce qui nous fait donc un total de 46 consoles vendues. Ca ne surprendra personne étant donné que les khirghiz sont farouchement attachés à Microsoft, comme le prouve la présence du X de Xbox dans leur drapeau (pour cette couleur jaune, les responsables n’avaient pas de couleur bleu disponible à l’époque, chute de l’URSS et restrictions afférentes obliges). Voilà en tout cas une nouvelle qui devrait faire plaisir à Redmond après les chiffres américains.Du côté de chez Sony,plus ou moins grave avec une augmentation de seulement, soit 60 consoles PS2. Le responsable marketing aurait d’ailleurs été déporté en Afghanistan pour y être « cajolé » par les Talibans.Enfin, le grand vainqueur de cette édition localement est Nintendo, avec une Gameboy Color qui a tout raflé : 8000% d’augmentation, soit 4400 consoles et une Switch qui s’adjuge 30% du marché(soit 75 consoles) alors qu’elle n’a bénéficié que de deux jours de commercialisation (la machine vient seulement d’être lancée).Où l’on apprend aussi que la Ouya continue de se « vendre », avec 5 machines volées sur les étals de la capitale.Au Khirghizistan aussiétait attendu. Le jeu est sorti avec un mois de retard mais les fans faisaient la queue devant les boutiques pour chopper un exemplaire du précieux. Le jeu, à l’image du reste du monde, a fait aussi bien en 3 jours que son prédécesseur depuis 2011.fut le jeu le plus vendu sur Switch. Il s’est même écoulé, à l’image de Zelda BotW dans les premières semaines de lancement, plus de jeux que de possesseurs de console ! Le responsablede Nintendostan (nom de la compagnie distributrice des produits de la marque dans cette zone géographique) a déclaré que leur campagne de communication axée sur l’aspect construction avait été « un franc succès » selon nos collègues desur place.