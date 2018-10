Bonjour, suite à l'article paru recement annoncant la compile des compiles avec Kingdom Hearts : The Story So Far, je me pose une question.

N'ayant fait à l'époque que le KH 1 et KH 2 je suis donc chaud pour me faire cette intégrale.



Mais je n'ai pas trouvé d'avis tranché sur quelques blogs donc je vous consulte :



Dans quel ordre faire les KH ? Dans l'ordre de sortie des épisodes ? Dans l'ordre de l'histoire de KH (épisodes mélangés donc) ?



Merci d'avance !