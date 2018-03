Les Plus

Les Moins

, de retour dans un jeu qui parlera surtout aux plus jeunes et à leurs parents. Trop simple pour captiver, trop mou pour croustiller, sans plus d'inspiration niveau DA, Kirby Star Allies n'a pas grand-chose à proposer à part son orientation multijoueur. Là encore, les soucis de lisibilité, le rythme un brin haché comme le frame rate cappé à 30 fps en docké comme en portable ne font rien pour dynamiser l'ensemble, même à plusieurs. Et comme on fait très vite le tour des mondes proposés, sans forcément avoir envie d'y revenir faute de challenge et de secrets, l'ensemble tourne beaucoup trop vite en rond. Et en rose.Transformations et combats à gogoL'IA des alliés fait le tafLes passages en roue ou en avionRéalisation solideChallenge zéroLa mollesse de l'ensemblePouvoirs déséquilibrésLes rares énigmes servies sur un plateauOn fait très vite le tour de l'histoire et des contenus annexes