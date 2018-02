Bonjour à toutes et à tous!Ce qui me lisent ici savent qu'en plus de ma modeste activité sur Kyo, je poste aussi régulièrement mes avis sur [url]www.gameforever.fr[/url]Actuellement, le site recherche de nouvelles têtes. Aussi, je fais un appel aux contributions pour venir écrire et partager vos avis sur vos jeux vidéo préférésUn site de fan de Consoles + né il y a plus de dix ans où le principe de base est de rédiger des avis synthétiques en 1200 caractères sur le jeu de votre choix! Tous les avis sont acceptés!Trois verdicts possible : "Oui", "oui mais" "non", inspirés du style Consoles +.pour(le 6000e avis sera sûrement atteint avant la fin du semestre!)Le site compte 2500 followers environs sur les réseaux sociaux....(Rpigiste, fou de rétro, adorateur de l'indé, joueurs multi-supports, joueurs/joueuses occasionels, rigolards, trolls, y'a de tout!pour faire une recherche poussée dans la base de données via mots-clés ou système de tag pour trouver des jeux similaires à vos goûts!qui vous permet de stocker vos images & screenshots de jeux video de façon permanente., qui vous permet de consulter (ou d'ajouter) les scans des numéros de consoles +.à vos fiches de jeux :Et de nouvelles rubriques comme des vidéos de speedrun tenus par l'ami Iglou!Bref, j'espère que que ça vous aura donner un peu envie de venir partager vos avis et de garder une trace de votre parcours vidéoludique !A bientôt sur kyo et/ou GF!