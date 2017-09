Les fans nippon de Dragon Ball Xenoverse 2 sur Switch vont devoir récupérer les boules de cristal pour obtenir une version physique du jeu. C'est simple,et Bandai Namco Entertainment s'est fendu d'un message d'excuse sur le compte twitter officiel du jeu pour indiquer que la version Switch était en rupture dans l'ensemble du pays et qu'il fallait donc attendre de nouvelles livraisons pour.....Pour tenter de se rattraper, Bandai Namco a diminué le prix du jeu sur l'eShop pour que les joueurs puissent se rabattre sur la version dématérialisée, avec une baisse de prix de 10% jusqu'au 3 octobre ( on passe à 6609 yens contre 7344 yens, ce qui ramène le jeu aux alentours de 51 euros).

posted the 09/08/2017 at 08:46 PM by nicolasgourry