Selon Nintendo Everything qui rapporte les travaux de Digital Foundry sur le sujet, pour analyser comment Super Bomberman R est parvenu à obtenir une stabilité de 60 images par seconde depuis le patch 1.3, Konami aurait laissé tomber la résolution et Super Bomberman R fonctionnerait désormais en 720p en mode Battle lorsque la console est dockée. En mode portable, la qualité du jeu basculerait en 540p ( un 960 x 540). Cette bidouille des résolutions n'est pas généralisée, le mode Histoire conserve la résolution originale de 1080p Switch dockée et 720p en mode portable, avec un framerate tournant parfois à 45 FPS.

posted the 04/26/2017 at 11:55 AM by nicolasgourry