Hello tt le monde,



je sais, je sais mais pourquoi .......



Le froid est déjà bien présent, les jeux de famille et soirée entre ami(e)s aussi sur console car j'ai déjà ce qui faut sur plateau.



Je cherche donc un jeu collectif pour cette période de fete mais pour joué aussi avec des non initiés aux jeux video.



Que pensez vous de Trivial poursuite live ?



merci à vous,