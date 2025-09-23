Coïncidence : après Pokopia chez Nintendo, Pocket Pair annonce ''Palworld Palfarm''
Le sens du timing est tellement foireux qu'on en rigolerait presque, surtout après les accusations de plagiat, mais c'est pourtant quelques jours après que Nintendo ait dévoilé le tout chill Pokopia que PocketPair dévoile par hasard un spin-off au genre identique avec Palworld : Palfarm.
Donc là encore, le but sera de créer sur sa petite ville une ferme grandissante grâce à l'aide de vos multiples compagnons, sans avoir besoin cette fois de les buter à la sulfateuse, ce qui n'empêchera pas un peu d'action peut-être façon Rune Factory en allant explorer quelques grottes pleines de dangers là encore en profitant des capacités de vos bestioles.
Pas encore de date, mais notons parallèlement que pendant que se prépare l'énorme 1.0 de Palworld (en 2026), le titre accueillera entre temps une collaboration avec Ultrakill pour ajouter de nouvelles armes.
On se croirait dans clair obscur... l'horreur
masharu c'est la team Dragon Quests Builders derrière Pokopia?
Paldaube restera paldaube à mes yeux.