Coïncidence : après Pokopia chez Nintendo, Pocket Pair annonce ''Palworld Palfarm''

Le sens du timing est tellement foireux qu'on en rigolerait presque, surtout après les accusations de plagiat, mais c'est pourtant quelques jours après que Nintendo ait dévoilé le tout chill Pokopia que PocketPair dévoile par hasard un spin-off au genre identique avec Palworld : Palfarm.

Donc là encore, le but sera de créer sur sa petite ville une ferme grandissante grâce à l'aide de vos multiples compagnons, sans avoir besoin cette fois de les buter à la sulfateuse, ce qui n'empêchera pas un peu d'action peut-être façon Rune Factory en allant explorer quelques grottes pleines de dangers là encore en profitant des capacités de vos bestioles.

Pas encore de date, mais notons parallèlement que pendant que se prépare l'énorme 1.0 de Palworld (en 2026), le titre accueillera entre temps une collaboration avec Ultrakill pour ajouter de nouvelles armes.

publié le 23/09/2025 à 06:46 par Gamekyo
keiku publié le 23/09/2025 à 07:08
en même temps nintendo va avoir difficile de crier au plagia sur ce genre de jeu, car sont eux même dans la copie , ce qui commence a dénoter avec leur récente déclaration de creer des gameplay profond et de ne développer des jeux que s'ils ont des idée de gameplay a mettre en avant
nikolastation publié le 23/09/2025 à 07:14
Quand tu vois ce trailer et le dernier trailer de Legend Z-A... Comment dire... Jusqu'où les fans accepteront-ils de l'avoir toujours plus profond ?
ippoyabukiki publié le 23/09/2025 à 07:16
Bon bah comme d'hab avec pokemon et ses plagiats, le plus gros defaut c'est le rendu des humains.
On se croirait dans clair obscur... l'horreur
taiko publié le 23/09/2025 à 07:30
C'est encore un plagiat quand ils font mieux que l'original ? Surtout quand l'original se fout de la gueule de ses clients.
masharu publié le 23/09/2025 à 07:46
keiku De toute façon Pokémon Pokopia est développé par les développeurs de Dragon Quest Builders. Ya pas de discussion de "qui va faire quoi", Pokémon Company a recruté Koei Tecmo pour avoir ce type de jeu.
keiku publié le 23/09/2025 à 08:00
masharu et ca change quoi a ce que je dis ?
z0dd publié le 23/09/2025 à 08:04
Nintendo est perdu entre comment prendre un max de fric au joueurs et les procès pour copie de concept, concept a la base copié cher d autre...
masharu publié le 23/09/2025 à 08:10
keiku Je donne un contexte au "nintendo va avoir difficile de crier au plagia sur ce genre de jeu, car sont eux même dans la copie" puisque c'est la team Dragon Quest Builders derrière ce jeu, forcément que ça ne sort pas de nul part et que "Nintendo copie les autres".
masharu publié le 23/09/2025 à 08:13
D'ailleurs on n'a pas encore eu l'article de darkxehanort94sur le brevet de Nintendo concernant un système de succès, j'aurais aimé le voir écrire un article disant "bientôt la fin des achievements chez PlayStation/Xbox à cause de Nintendo !!!!"
nikolastation publié le 23/09/2025 à 08:22
taiko Mais tellement !
nyseko publié le 23/09/2025 à 08:29
masharu Aucun de ses youtubeurs favori n'a pas du faire de vidéo sur le sujet.
newtechnix publié le 23/09/2025 à 08:35
Ce style de jeu est tellement repris

masharu c'est la team Dragon Quests Builders derrière Pokopia?
burningcrimson publié le 23/09/2025 à 08:47
Y en a un qui donne tout de même vachement plus envie que ?l'autre
darkxehanort94 publié le 23/09/2025 à 09:13
masharu Je pensais en faire un pour une sorte de bilan des achats de studios de Microsoft.
churos45 publié le 23/09/2025 à 11:25
Le jeu n'a pas pu être réalisé en quelques semaines donc c'est une coincidence, Nintendo peut rien faire
mattewlogan publié le 23/09/2025 à 12:07
Osef
pimoody publié le 23/09/2025 à 13:08
Propre. Carton sur steam.
jackfrost publié le 23/09/2025 à 16:23
Ronflex vache, Lucario égyptien etc...

Paldaube restera paldaube à mes yeux.
