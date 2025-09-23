Coïncidence : après Pokopia chez Nintendo, Pocket Pair annonce ''Palworld Palfarm''

Le sens du timing est tellement foireux qu'on en rigolerait presque, surtout après les accusations de plagiat, mais c'est pourtant quelques jours après que Nintendo ait dévoilé le tout chillque PocketPair dévoile par hasard un spin-off au genre identique avecDonc là encore, le but sera de créer sur sa petite ville une ferme grandissante grâce à l'aide de vos multiples compagnons, sans avoir besoin cette fois de les buter à la sulfateuse, ce qui n'empêchera pas un peu d'action peut-être façonen allant explorer quelques grottes pleines de dangers là encore en profitant des capacités de vos bestioles.Pas encore de date, mais notons parallèlement que pendant que se prépare l'énorme 1.0 de(en 2026), le titre accueillera entre temps une collaboration avecpour ajouter de nouvelles armes.