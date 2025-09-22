recherche
[RUMEUR] Yakuza 0 Director's Cut sortira sur d'autres supports avant la fin d'année
Sans grande surprise, la version « Director's Cut » de Yakuza 0 ne restera pas bien longtemps exclusive à la Nintendo Switch 2, et selon les sources du site polonais PPL en lien avec des revendeurs, PC et PlayStation 5 l'accueilleront le 8 décembre 2025, avec ouverture des précommandes cette semaine (probablement dans le cadre du RGG Summit). Pas de mention Xbox pour le moment, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera pas conviée, au moins en numérique.

Pour rappel, cette réédition à 49,99€ avait l'honneur de bénéficier d'une traduction FR, en plus de nouvelles cinématiques et un mode arène en ligne jouable jusqu'à 4.

5
Qui a aimé ?
xrkmx, bogsnake, adamjensen, kisukesan, eruroraito7
publié le 22/09/2025 à 13:56 par Gamekyo
commentaires (17)
shirou publié le 22/09/2025 à 13:59
Ils devraient surtout nous proposer une upgrade de Yakuza 0 pour ceux qui l'ont déjà...
adamjensen publié le 22/09/2025 à 14:11
Bien.
Cette super saga mérite vraiment d'être découvert par le plus grand nombre.
Et je pense que le 1, 2 et 3 suivront sur les autres supports.
Il ne manquera plus que les 4, 5 et 6, par contre, ca pourrait mettre pas mal de temps.
Bien que j'adore Ichiban, Kiryu c'est le Best.
Hâte que les gens puissent découvrir son histoire en entier.
patrickleclairvoyant publié le 22/09/2025 à 14:29
Par pitié oui! Je veux aussi Kiwami 2 et le 6 avec la trad sur ps5
liberty publié le 22/09/2025 à 14:29
shirou
soulfull publié le 22/09/2025 à 14:47
A ce jour c'est encore pour moi le meilleur épisode de la saga mais je n'ai jamais mis plus de 10 euros pour un jeu Yakuza.Je vais garder ma version Xbox full anglais , je ne peux pas payer autant pour une traduction.

shirou liberty On peut toujours rêver venant de Sega.Quand tu vois le nombre de versions de persona 5 sans maj vendu toujours à prix fort.
kujotaro publié le 22/09/2025 à 16:07
Et ceux qui ont déjà Yakuza 0 du coup ? Ils repassent à la caisse ?
ippoyabukiki publié le 22/09/2025 à 16:35
kujotaro oui et ?
kujotaro publié le 22/09/2025 à 16:51
ippoyabukiki comment ça oui et ? J'ai acheté Yakuza 0 day one, le minimum serait de proposer l'upgrade à 10€. C'est la moindre des choses quand on respecte ceux grâce à qui on cit

Mais bon faut avoir des principes pour ça et tu ne dois pas savoir ce que c'est
balf publié le 22/09/2025 à 17:46
kujotaro shirou Vu la politique de Sega, notamment avec les jeux Atlus, j'ai un gros doute là-dessus, c'est pour cette raison que ce n'est jamais du day one pour moi, ce n'est pas seulement une question d'argent, mais du temps à dépenser aussi et ça, c'est plus précieux.
olex publié le 22/09/2025 à 17:49
Le fait de reproposer le jeu plein pot est purement économique, comme on s'en doute. Vous payez la retraduction et les ajouts du DC plein pot. Même si ce n'était pas impossible, j'imagine qu'intégrer en option payante les ajouts aurait été compliqué à gérer à partir de la version PS4 d'origine (qui est je rappelle un jeu développé en lead sur PS3). Ne soyez pas surpris.
malroth publié le 22/09/2025 à 18:16
excellent ça
malroth publié le 22/09/2025 à 18:20
j'avais fait que les Judgment 1 et 2 que j'ai adoré

donc hate de faire les yakuza du 0 au 6
angelsduck publié le 22/09/2025 à 18:59
Mon premier jeu Switch 2 je l'ai adoré. Ouai javais misé sur fin d'année ou maxi février 2026 pour les autres support. Je pense qu'il sera aussi sur XBox.
hyoga57 publié le 22/09/2025 à 20:18
ippoyabukiki Ce serait un sacré coup de pute qu’ils le vendent plein pot sur les autres supports hein.
kujotaro publié le 22/09/2025 à 20:23
balf bein oue j'en doute aussi mais bon, quand on voit Sony qui propose Horizon Zero dawn refait graphiquement pour 10€ seulement j'espère que Sega saura se montrer généreux aussi
ippoyabukiki publié le 22/09/2025 à 20:45
kujotaro hyoga57 le jeu etait sorti sur ps4 en 2015 au japon et 2017 dans le reste du monde.
Soit un jeu qui a 10 ans (ou 8 ans).
Là il sort rn version améliorée sur d'autres supports. Je ne vois pas le scandale ...
Un scandale ? Le dernier YS qui ressort 1 an apres en version ++.
kujotaro publié le 22/09/2025 à 21:23
ippoyabukiki Bein si le scandale c'est que c'est pas un remake ou autre. Y'a juste un ajout de cinématiques enlevés du jeu de base et une traduction. Si tu penses que ça mérite 50€ y'a de gros soucis. Et c'est pas parce le voisin fait de la merde que Sega peut se le permettre
