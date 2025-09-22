[RUMEUR] Yakuza 0 Director's Cut sortira sur d'autres supports avant la fin d'année
Sans grande surprise, la version « Director's Cut » de Yakuza 0 ne restera pas bien longtemps exclusive à la Nintendo Switch 2, et selon les sources du site polonais PPL en lien avec des revendeurs, PC et PlayStation 5 l'accueilleront le 8 décembre 2025, avec ouverture des précommandes cette semaine (probablement dans le cadre du RGG Summit). Pas de mention Xbox pour le moment, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera pas conviée, au moins en numérique.
Pour rappel, cette réédition à 49,99€ avait l'honneur de bénéficier d'une traduction FR, en plus de nouvelles cinématiques et un mode arène en ligne jouable jusqu'à 4.
Cette super saga mérite vraiment d'être découvert par le plus grand nombre.
Et je pense que le 1, 2 et 3 suivront sur les autres supports.
Il ne manquera plus que les 4, 5 et 6, par contre, ca pourrait mettre pas mal de temps.
Bien que j'adore Ichiban, Kiryu c'est le Best.
Hâte que les gens puissent découvrir son histoire en entier.
shirou liberty On peut toujours rêver venant de Sega.Quand tu vois le nombre de versions de persona 5 sans maj vendu toujours à prix fort.
Mais bon faut avoir des principes pour ça et tu ne dois pas savoir ce que c'est
donc hate de faire les yakuza du 0 au 6
Soit un jeu qui a 10 ans (ou 8 ans).
Là il sort rn version améliorée sur d'autres supports. Je ne vois pas le scandale ...
Un scandale ? Le dernier YS qui ressort 1 an apres en version ++.