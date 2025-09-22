[RUMEUR] Yakuza 0 Director's Cut sortira sur d'autres supports avant la fin d'année

Sans grande surprise, la version « Director's Cut » dene restera pas bien longtemps exclusive à la Nintendo Switch 2, et selon les sources du site polonais PPL en lien avec des revendeurs, PC et PlayStation 5 l'accueilleront le 8 décembre 2025, avec ouverture des précommandes cette semaine (probablement dans le cadre du RGG Summit). Pas de mention Xbox pour le moment, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne sera pas conviée, au moins en numérique.Pour rappel, cette réédition à 49,99€ avait l'honneur de bénéficier d'une traduction FR, en plus de nouvelles cinématiques et un mode arène en ligne jouable jusqu'à 4.