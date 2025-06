Bandai Namco nous annonce un Code Vein II

Le genre Soulsborne a beau commencé à être prisé par les marchés chinois et coréens, le Japon entend bien démontrer qu'il ne faut pas oublier d'où viennent les bases et aprèset quelques interrogations légitimes sur l'orientation du prochain, c'est Bandai Namco qui a ravivé la franchiseet sans surprise après 3 millions de ventes.Plus joli et plus libre dans l'évolution de son personnage nous dit-on,reprendra évidemment la spécificité du premier (les compagnons IA) dans un scénario qui cette fois vous permettra de voyager dans le temps. C'est prévu pour 2026, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.