Fable se fera bien attendre jusqu'en 2026, et montre un peu de gameplay

On le sentait arriver et encore plus depuis que quelques insiders ont indiqué se préparer à un certain report : Playground et Microsoft sont dans le regret d'annoncer quene verra pas le jour cette année mais en 2026, toujours avec l'aide au développement de Eidos Montréal.Et comme pour nous rassurer sur le fait que les choses progressent dans l'ombre, en voici un premier aperçu bien concret côté gameplay, pour un titre semblant effectivement avoir une bonne gueule graphique. Mais patience.