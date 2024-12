Elden Ring Nightreign précise ses intentions et ne sera PAS un jeu à service

Le terme n'est pas une insulte mais quand même, FromSoftware préfère prévenir de suite que le tout juste annoncéne sera pas un « jeu à service ». En tout cas dans le sens où ce projet ne compte pas diluer son contenu sur la longueur et même si rien n'empêche des ajouts en fonction du succès, l'équipe précise auprès de PCGamer que les intéressés auront l'impression d'avoir un jeu complet et fini dès son lancement, où tout sera déblocable sans passer par la case micro-transactions.Pour revenir à l'annonce, on nous précise que ce spin-off se présente comme un jeu essentiellement coopération (même si jouable en solo) où 3 joueurs se réuniront pour survivre un maximum de temps. Avant un retour tout nu façon rogue-like ? On ne sait pas encore. Juste qu'après avoir sélectionné son héros parmi 8 disponibles, on pourra explorer et combattre dans le monde ouvert (avec plein de donjons) avec obligation tous les « 3 jours » d'affronter un énorme boss.Prévu pour 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.