La Team Yakuza a bien créé la surprise avec l'annonce du nouveau Like a Dragon

Effectivement, la Team Yakuza n'avait menti : nous avons été surpris. Car tout en gardant en tête l'innocente possibilité d'un, ce qui sera un nouveau spin-off est en effet bien éloigné de ce à quoi on pouvait s'attendre avec un jeu exclusivement consacré à Majima Goro pour un délire de piraterie.Le titre nous enverra quelques années aprèsdans les mêmes endroits que, évidemment refaites ou en partie, et avec deux zones inédites : l'une servant de prologue, l'autre un cimetière de bateau. Episode annexe oblige, c'est donc le retour du système de combat en temps réel avec deux postures (normal et pirate).Une bande-annonce et un trailer « combat » sont déjà disponibles pour ce titre dont on s'attend à la présence aussi bien durant le prochain State of Play qu'au TGS, histoire de vite préparer le lancement déjà signé pour début 2025 sur les supports habituels (PC, PS5, XBS, PS4, One).