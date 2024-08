Koei Tecmo et Gust annoncent Atelier Yumia

Sans trop en dire mais juste histoire de marquer le coup durant le Partner Showcase de Nintendo, Koei Tecmo et Gust nous ont annoncé un nouvel épisode de la franchise, sur le nom plus précis de, à destination de l'intégralité des supports et pour un lancement prévu début 2025 mondialement.Rien de plus, si ce n'est un RDV pris pour le 2 septembre pour partager davantage d'infos avant le TGS.