Take-Two officialise le nouveau Mafia

Il y a encore des One More Thing qui ont de la gueule, et Geoff Keighley a pu créer la surprise dans la finalité de son show GamesCom en laissant Take-Two officialiser, nouvel épisode qui nous enverra cette fois dans la Sicile des années 1900, donc en quelque sorte au-delà d'un retour aux sources.Pour en savoir plus, c'est une histoire de mois : RDV pris pour décembre 2024 avec un aperçu plus complet, donc on imagine durant les Game Awards.