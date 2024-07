Visions of Mana s'offre une démo jouable

Comme la plupart des jeux Square Enix,n'échappera pas à une démo jouable dont la publication surprise s'est faite cette nuit sur tous les supports, donc PC, PlayStation 5/4 et Xbox Series.Malheureusement pour ceux qui aiment gagner du temps, cette version d'essai ne représentera pas le départ de l'aventure et offrira du contenu qui sur certains points différera de la version finale, faisant qu'il n'y aura pas de transfert de sauvegarde. En revanche, le simple fait d'y jouer vous donnera accès le 29 août à 3 armes supplémentaires pour Val (petite/grande épée et une lance).