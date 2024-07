Metaphor ReFantazio : la nouvelle bande-annonce

Atlus déboule pour nous offrir une nouvelle bande-annonce de, plus précisément le Story Trailer de cette nouvelle licence signée par les créateurs deentre autres choses, décrivant un gigantesque royaume (Euchronie) où le roi va être victime d'un assassinat et son fils héritier plongé dans un coma via une magie inconnue.Afin de maintenir l'équilibre des forces, des élections pour le nouveau suzerain sont organisées en urgence, bien différente des nôtres : n'importe qui peut devenir roi, la seule condition étant d'obtenir l'approbation de tous les peuples du royaume. Une lourde tâche, surtout que tous ne sont pas forcément en entente, encore plus pour le héros issu d'une race dite « inférieure » et sujet à l'hostilité. Mais pas question de baisser les bras, surtout que l'occasion est bien trouvée pour découvrir le mal qui ronge le prince, justement votre meilleur ami d'enfance.Sortie prévue le 11 octobre sur PC, PlayStation 5, Xbox Series… et PS4.