PalWorld : 12 millions de ventes Steam, record sur le Game Pass et nouvelle MAJ dispo

Selon divers bruits de couloirs, les mecs deaurait décidé de ralentir les déclarations à chaque nouveau million de ventes en s'apercevant qu'une majeure partie des commentaires étaient soit des incessantes demandes de la communauté PlayStation, soit des insultes/menaces de la part des fans d'une autre franchise chez Nintendo.Résultat, on passe de 8 à 12 millions de ventes sans transition, uniquement sur STEAM, avec des pics d'audience toujours supérieurs au million chaque jour de la semaine, et pour la première fois des données Xbox :- 7 millions de joueurs sur Xbox et le Microsoft Store- Meilleur lancement tiers de l'histoire du Game PassEt ça continue de bosser derrière : aujourd'hui sortent les MAJ 0.1.4.0 (Steam) et 0.1.1.3 (Xbox) avec toujours son lot de correctifs.