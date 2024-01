Final Fantasy XIV : nouvelle présentation de Dawntrail

Premier petit événement de l'année 2024, le « Fan Festival » a permis de faire le point sur l'avenir deavec en principal fait l'arrivée de la grosse extensiondans le courant de l'été.On est donc reparti avec un bon gros trailer ainsi qu'une présentation du nouveau job Pictomancien, connu depuismais faisant aujourd'hui un peu doublon avec le mage bleu, obligeant à une refonte pour le focaliser uniquement sur le soin et les sorts, certains activables instantanément, d'autres prenant un long temps de charge (mais avec les effets qui vont avec). Le Pictomancien sera l'un des 3 nouveaux jobs de l'extension avec le Rôdeur Vipère et le Beastmaster. Notez que ce dernier fera partie de la catégorie des jobs limités (donc uniquement exploitables dans du contenu dédié pour ne pas déséquilibrer certaines missions).Hormis cela :- Ajout de Hrothgars femelles pour la création de personnages- Aperçu en vidéos des nouvelles zones de l'extensionL'éditeur indique enfin que le MMO a dépassé les 30 millions de comptes, que la bêta ouverte sur Xbox Series est définitivement signée pour le mois prochain avant la sortie officielle au printemps, et que comme sur PC/PS, l'essai gratuit couvrira le jeu de base et les deux premières extensions (niveau 70 max).