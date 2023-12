Hellblade II : la bande-annonce de gameplay

Parmi les jeux Xbox Game Studios de 2024, il y aura (et il était temps)et les Game Awards ont ENFIN permis de repartir avec une bande-annonce de gameplay confirmant ce qui était attendu, précisément le savoir-faire décidément indéniable de Ninja Theory en matière de rendu purement graphique.Pas plus de précisions quant à la période de sortie, et c'est bien entendu prévu sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass.