Kingdom Hearts : Missing Link donne des nouvelles

Même su mobile, Square Enix sait prendre son temps et c'est donc quasiment 18 mois après son annonce quedonne de ses nouvelles au travers d'une petite bande-annonce et de la promesse d'un lancement courant 2024 sur iOS & Android, précédé d'une bêta pour l'heure uniquement dédiée aux joueurs UK et australiens.Un nouvel élément dans le scénario tentaculaire qui ici prendra place entre Union X et Dark Road, dans une expérience plus proche des originaux au niveau du gameplay même si simplifié. Certains fans se contenteront d'un résumé sur Youtube pour être sûr de ne rien louper des enjeux avant, également officialisé début 2022, mais RAS depuis.