Cyberpunk 2077 - Phantom Liberty : trailer de lancement + trailer LIVE à J-1

La mise à jour 2.0 deest disponible depuis quelques jours et ce titre si critiqué à son lancement (mais aujourd'hui pardonné) va aborder la principale étape de son suivi : le lancement demain de la seule et unique extension,, dont voici le trailer final accompagné d'un trailer Live pour remettre en avant la star Idris Elba (Solomon Reed in-game).Après cela et même si d'autres correctifs arriveront à coup sûr, la page sera tournée pour CD Projekt qui pourra balancer la majorité des employés de l'extension (tout de même 300 têtes) sur le chantier de la nouvelle trilogie, pendant que The Molasse Flood continue de s'occuper du spin-off solo/coop, et Fool's Theory du remake du premier épisode.Confirmé, celui que l'on appellera simplement pour l'heuredoit encore en être à la phase de la réflexion sur papier, tout comme la nouvelle licence RPG.