Lords of the Fallen : la grosse présentation, avec un mot sur le mode coopération

CI Games balance la sauce avec 17 minutes de présentation pour, suite qui n'en porte même plus le nom (en fait c'est devenu un reboot) et qui se déroulera dans un monde semi-ouvert, genre en mode Souls classique pré-, dont la petite particularité sera la mécanique de double dimension : le monde des vivants (Axiom) et sa version ténèbres (Umbral), chacune avec ses spécificités coté level-design, bestiaire et évidemment loot.La présentation de ce titre prévu le 13 octobre (PC, PS5, XSX) en profite pour aborder pour la première fois le mode coopération reprenant à la fois ce que fait la Team Ninja avec(il faut aller dans un point de repos pour invoquer ou aller aider un autre joueur/ami) mais également le futursur le fait que la coop sera permanente si vous souhaitez (en gros, même une fois un boss vaincu, l'allié reste).