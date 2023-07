Skull Island : Rise of Kong officialisé

Il y a bien des années, l'adaptation designée Michel Ancel, bien qu'imparfaite, avait marqué les joueurs et on a de suite eu un œil curieux sur l'annonce deavant de constater la tronche graphique plus proche de la Wii que des standards actuels.Mais qui sait, ce mélange action-exploration qui nous fera vivre l'ascension de Kong depuis sa « jeunesse » sera peut-être sympa manette en main… On verra cela en fin d'année sur tous les supports, pour 39,99­€ en version standard et 10 balles de plus pour l'édition Deluxe (uniquement numérique) ajoutant des filtres, des skins, un making-of et un mode Boss Rush.