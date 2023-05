Marvel's Spider-Man 2 : la grosse présentation

Dans un Showcase qui n'a pas totalement convaincu, surtout en matière de first-party, c'est de nouveau Insomniac qui est venu assurer le taf avec une grosse présentation deavec comme attendu de la symbiote, des actions coop + switch, un terrain de jeu plus vaste mais néanmoins toujours porté sur Manhattan, et la confirmation de deux méchants : Kraven et le Lézard (bon on sait aussi pour Venom hein).On vous laisse mater tout cela en attendant davantage de précisions pour la date qu'un simple « automne 2023 ».