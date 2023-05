Mortal Kombat 1 : trailer CG et date de sortie !

Et c'est le début de la campagne marketing de celui qui se nommera bienpour des raisons scénaristiques logiques, du moins pour ceux qui ont suivi le scénario jusqu'à présent.Pas encore de gameplay, il faudra apparemment attendre le PlayStation Showcase pour cela, mais déjà de premières choses à se mettre sous la dent :- Le premier trailer CG.- Système de combat revu.- Système d'assist via des combattants Kaméo à débloquer.- Mode Histoire plus fourni que jamais.- Nouveaux modes de jeu inédits.- Sortie prévue le 19 septembre sur PC, PlayStation et Xbox.- Aussi sur Switch via Saber Interactive.- Shang-Tsung en bonus de précommande.- Une bêta console aura lieu en août pour tester les serveurs, là encore sous condition de réservation.Enfin, édition Premium (120€) et Kollector (250€, avec statuette de Liu-Kang de 42cm) donneront accès au premier Kombat Pass, offrant un skin de Jean-Claude Van Damme dès la sortie, puis sur la longueur 6 nouveaux personnages et 5 Kaméos.Premium (120 euros) ou l'édition Kollector (250 euros)