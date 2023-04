Armored Core VI : trailer et date de sortie !

FromSoftware n'a finalement pas attendu les conférences de mai/juin pour lâcher la sauce concernant sonavec plusieurs visuels et un premier trailer de gameplay, accompagnés d'une date de sortie préalablement leakée : le 25 août 2023 sur PC, PlayStation et Xbox. Oui, en cross-gen.Le communiqué rappelle que ce nouvel épisode reprendra le système de missions (incluant plusieurs fins) avec plusieurs environnements suffisamment énormes, avec toujours l'art et la manière du studio de nous faire ressentir incroyablement petit face à ce qui nous entoure, sans parler des boss titanesques. Et histoire de gagner en nervosité, une nouvelle fonctionnalité dite « Assault Boost » permettra de basculer instantanément entre le gameplay long portée et le corps-à-corps.