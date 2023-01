Resident Evil 4 Remake : gameplay & infos

Mars paraît tellement loin pour ceux qui attendent avec vive impatienceet Game Informer vient adoucir légèrement l'attente en proposant un peu de gameplay (vidéo ci-dessous) en plus de nouvelles informations fuitées sur la toile.Voici donc :- Game Informer a pu y jouer 3 heures.- Ce remake ajoutera beaucoup de contenu (nouveaux chemins, tunnels…) tout en se voulant beaucoup plus fidèle à l'original que ne l'étaient les remakes du 2 & 3.- Présence de missions annexes.- Les armes à feu seront beaucoup plus personnalisables.- On pourra donner des ordres à Ashley pour ramasser des objets, lancer des bricoles style brique pour étourdir l'ennemi, s'enfuir ou détourner l'attention.- Les ennemis sont beaucoup plus mobiles que dans la bande-annonce précédemment dévoilée.- Beaucoup de nouveaux personnages.- Luis vous donnera parfois le choix de l'aider, le laisser partir seul ou de vous accompagner.- Bitores Mendez, le fameux boss barbu pourra si vous le souhaitez être combattu avant l'heure (mais c'est à vos risques avec un matos limité).