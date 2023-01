Forza Motorsport : la nouvelle présentation

Turn10 s'est fait remarquer lors du tout premier Developer_Direct en montrant leur maîtrise d'un hardware, mais également leurs intentions de proposer unplus complet que jamais, et ce dès le lancement :- 4K/60FPS + Ray-Tracing in-game- 500 véhicules- 800 types d'amélioration- Partie audio plus poussée que jamais- Moteur physique revu- 20 environnements- « 10 fois plus de détails » dont des « dizaines de milliers de spectateurs en 3D »- Refonte complète du mode carrièreMalheureusement, toujours pas de précisions sur la date, mais c'est toujours prévu pour ce printemps sur PC, Xbox Series et directement dans le Game Pass.