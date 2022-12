Sonic Frontiers tape aussi les 2,5 millions de ventes, mais seulement en 1 mois

2,5 millions, c'est aussi le score de ventes annoncé par SEGA pour, soit l'un des meilleurs lancements dans l'histoire de la franchise, et en tout cas le meilleur depuis bien longtemps.L'épisode du « renouveau » qui peut garder les prétentions d'aller plus loin grâce au bouche-à-oreille et très bientôt la petite pub fournie par la série animesur Netflix (le 15 décembre), sans oublier que quoi qu'il arrive, on continuera d'en entendre parler en 2023 avec plusieurs MAJ gratuites dont un nouveau scénario (et d'autres persos jouables).