Nouveau flop à la collection de Level-5, Megaton Musashi va tenter la voie du F2P

Depuis des années, Level-5 enchaîne tellement les flops et reports qu'on en vient à se demander comment le studio peut encore tenir debout, et pour ceux qui n'étaient pas au courant,fut une véritable catastrophe commerciale en dépit des habitudes de la boîte pour faire parler du projet : un anime, un mangas, des goodies, etc.Néanmoins, les armes ne sont pas (encore) rendues et le titre tentera de jouer une ultime carte : un passage en free-to-play en fin d'année sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, avec en renfort une deuxième saison de contenu gratuit, du PVP neuf et l'arrivée des robots/collabs Getter Robo et Mazinger Z.Toujours rien concernant une sortie FR et pour rappel, le retour d'est toujours en chantier… depuis 6 ans.