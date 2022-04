Halo Infinite date enfin sa Saison 2

Après une longue attente qui a valu des excuses de la part de 343 Industries, le développeur est enfin prêt à apporter du neuf pour le multi deavec l'annonce du lancement de la Saison 2 pour le 3 mai, qui proposera enfin de nouveaux modes de jeu, des cartes inédites, plusieurs events et un évident Battle Pass (qui on rappelle n'expire jamais).Plus d'informations à venir, et on attend d'ailleurs de voir à quel moment exactement sera ajouté le mode coopération pour la campagne.