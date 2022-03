Halo Infinite : 343i précise un peu ses plans pour la Saison 2 et le mode coop Halo Infinite : 343i précise un peu ses plans pour la Saison 2 et le mode coop

Déjà sous-entendu, le nouveau report du mode coopération de Halo Infinite a été confirmé par 343 Industries qui a néanmoins précisé ses plans (mais pas trop). Pour rappel, l'ajout de ce mode pour la campagne devait intervenir en même temps que le départ de la Saison 2, cette dernière étant prévue de base pour la fin mars avant de basculer au 3 mai.



Si cette date est maintenue, le mode coop non, réclamant toujours plus de travail par le fait qu'il serait également intégré aux différents modèles de Xbox One et que visiblement, du monde ouvert en split-screen, ce n'est pas non plus une mince affaire sur une machine vieille de bientôt 10 ans.



Pour autant, on nous assure que le coop sera bien disponible « durant » la Saison 2, donc on dira fin du printemps ou début de l'été, tant que le mode Forge reste toujours prévu pour la Saison 3 (aucune date).



En passant, pour cette Saison 2, on nous livre un thème (Lone Wolf), un aperçu des skins à débloquer et le fait qu'on au trouvera au moins :



- Du rééquilibrage

- Des nouvelles cartes (dont une pour le Big Team Battle)

- Des nouveaux modes

- Une refonte du mode Roi de la Colline