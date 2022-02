Babylon's Fall : trailer, démo, contenu Saison 1 et collaboration avec NieR Automata

Gros point actualité pouravec pour commencer un petit rappel sur le fait que la démo jouable arrivera dans la journée, si ce n'est déjà fait, aussi bien sur PlayStation 5 que PlayStation 4, avec sa possibilité de vous essayer aux premières heures avant de transférer votre progression vers le jeu final prévu le 3 mars.Ensuite, en plus d'un nouveau trailer s'attardant sur le matos qu'il sera possible de prendre en main, PlatinumGames évoque le contenu de sa première saison qui débute directement avec la démo précitée pour durer jusqu'au 31 mai. On y trouvera du contenu neuf et gratuit (voir visuel de résumé ci-dessous) mais aussi un Battle Pass blindé de récompenses dont essentiellement des skins. Battle Pass exceptionnellement gratuit pour la Saison 1.Enfin, Square Enix annonce déjà une collaboration avecle 29 mars (skins, ennemis, musiques, donjon supplémentaire), titre qui a récemment dépassé les 6 millions de ventes, qui aura prochainement droit à un anime, et dont on attend surtout une suite. Enfin disons un nouvel épisode pour la franchise.