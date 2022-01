Finalement, les Dogs préfèrent ''ne jamais dire jamais'' quant à la possibilité d'un nouvel Uncharted

Le temps avançant, les déclarations peuvent faire comprendre que le point de vue d'un studio évolue, et c'est le cas du coté de Naughty Dog qui, 6 ans (déjà) après avoir dit ne plus être intéressé par la franchise(ajoutant laissant Sony fait ce qu'il souhaite), affirme maintenant via son directeur créatif Shaun Escayg que réflexion faite, « il ne faut jamais dire jamais ».L'homme ajoute que ça reste une franchise très appréciée chez le studio et un univers qu'il souhaite voir davantage, sans vouloir en dire davantage pour le moment mais laissant bon espoir aux fans alors quedébarque sur PlayStation 5 (et plus tard sur PC).Reste néanmoins à voir si les Dogs parviendront à s'occuper eux-mêmes à plein temps d'unou quel que soit son nom vu les rumeurs, projets officiels et sous-entendus qui tournent autour du studio, se résumant comme suit :- Un projet multijoueur- Un remake PS5 deD'où peut-être le fait que Bend Studio devait, selon Jason Schreier, s'occuper un temps d'un épisode inédit avant de jeter l'éponge, et de voirannulé, pour finalement se consacrer officiellement à une nouvelle licence.Bonus : le dernier trailer du film