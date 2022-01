Légendes Pokémon : Arceus s'offre une dernière présentation avant la sortie

C'est ce vendredi que sortira sur Switch, titre déjà leaké de partout comme pour chaque épisode décidément, ce qui n'empêche pas Nintendo de continuer la communication comme si de rien n'était, avec ici une nouvelle vidéo de présentation qui évoque une troisième évolution spécifique à la région pour le starter.Et comme déjà évoqué, on nous rappelle tout de même qu'en cas de sauvegarde d'un autre jeu Switch, vous aurez droit à quelques bonus listés ci-dessous :- Pour, des masques tirés de Pikachu/Evoli.- Pour, un skin Team Galaxie et la possibilité d'avoir Darkrai.- Pour, une tenue exclusif et la possibilité d'avoir Shaymin.