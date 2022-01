Elden Ring est enfin passé GOLD

Dans une nouvelle vidéo de présentation diffusée à l'occasion du Taipei Game Show 2022, FromSoftware a indiqué à l'intermédiaire de son producteur Yasuhiro Kitao quevenait de passer GOLD, assurant son lancement pour le 25 février 2022 après un retard de quelques semaines, sans que cela n'empêche comme le veut la routine un patch Day One encore en cours de développement.Kitao qui en profite également pour parler durée de vie, dont la valeur est très vague dans les jeux du développeur vu que tout dépend du skill de chacun, mais annonce tout de même une trentaine d'heures pour une ligne plus ou moins droite, et bien plus pour découvrir tout ce que proposera la zone ouverte, sans oublier le besoin de faire plusieurs parties pour tout voir (des embranchements d'importance seront au programme vers la fin du jeu).