Eidos Montréal présente son adaptation des Gardiens de la Galaxie (100% solo !)

Morceau majeur du « Square Enix Presents », le nouveau projet de Eidos Montréal est donc (comme on s'y attendait depuis des années) une adaptation dequi esquivera de suite quelques grosses erreurs d'un certain- C'est un pur jeu solo.- Pas de fonctionnalités online.- Pas de DLC.- Pas d'expérience de jeu à suivi- Pas de micro-transactionsC'est presque un miracle, et on vous laisse donc visionner trailer et première vidéo de gameplay pour ce titre qui arrivera le 26 octobre (PC/PS5/SX/PS4/One) avec au préalable une petite démo exclusive (temporairement ou non) coté PlayStation.