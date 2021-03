FFVII Intergrade : le trailer version longue

Un trailer d'un gros jeu le dimanche, sans prévenir, ça fait toujours plaisir, même si c'est un titre que l'on a déjà retourné et même si c'est la version longue du précédent trailer. Car on parle donc ici dequi le temps de 5 minutes va poser les arguments de cette nouvelle édition PlayStation 5 : améliorations sur le rendu et les effets (et certains plans éloignés), temps de chargement drastiquement réduits, mode photo et bien entendu l'extension sur Yuffie.Extension qui deviendra payante (prix encore inconnu) si vous passez par l'upgrade de votre version PS4, en rappelant bien que cela ne fonctionnera pas avec l'édition PS Plus.Sortie prévue le 10 juin.