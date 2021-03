Tales of Arise donne enfin des nouvelles

Bandai Namco a ENFIN donné des nouvelles demais pas trop non plus puisqu'il faudra se contenter de ce bien court trailer qui n'a qu'un but : rassurez les fans quant à l'avancée du chantier.On ne connaît toujours pas la date pour des supports qui restent pour le moment les mêmes (PC, PlayStation 4 et Xbox One) mais on a au moins l'assurance d'avoir un peu plus de neuf dans le courant du printemps, donc on peut imaginer dans la « fameuse période E3 ».