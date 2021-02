Legend of Mana de retour sur PC, PS4 & Switch

Tiré de la bonne vieille PlayStation première du nom,va faire son retour sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch, et ce pour le 24 juin prochain au prix de 29,99$.Vu le tarif, vous comprenez donc qu'on parle d'une simple remasterisation, ce qui n'est pas déplaisant vu la superbe 2D, accompagnée d'une réorchestration coté musiques et l'ajout in-game de « Ring Ring Land », auparavant exclusif à l'accessoire PocketStation.