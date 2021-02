[Rappel] Epic Games Store Showcase à 20h00

Petit point de rappel pour signaler que « l'Epic Games Store Showcase », c'est pour bientôt et plus précisément à 20h00 via la vidéo live ci-dessous afin de suivre les différentes annonces qui devraient majoritairement concerner des jeux tiers (et pour certains susceptibles de sortir sur tous les supports donc).On croise d'ailleurs les doigts pour des nouvelles de la part de GenDesign, Remedy ou encore PlayDead, tous actuellement en collaboration avec l'éditeur.