2,5 millions de ventes pour Ace Combat 7

C'est les 25 ans de la franchiseet Bandai Namco comme son producteur ont promis quelques annonces sur ce sujet, dont certaines devaient avoir lieu l'année dernière (mais pandémie, tout ça…) et on commence avec une nouvelle MAJ pourafin d'ajouter dès demain tout un tas de skins et d'emblèmes. Ce n'est pas grand-chose mais c'est gratuit.qui apprenez-le a dépassé le cap des 2,5 millions de ventes, ce qui en fait l'un des plus grands succès de la série. A voir si l'éditeur prépare maintenant l'annonce d'une suite, et pourquoi pas une upgrade PS5/SX pour nous faire patienter.