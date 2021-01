Monster Hunter Rise : trailer, présentation complète et arrivée de la démo jouable ce vendredi

Comme attendu, Capcom a tenu son nouveau Live de présentation pouravec comme point central l'arrivée de la fameuse démo jouable : elle arrive demain (jeudi 8 janvier) et restera en ligne jusqu'au 1er février à 9h00 tapantes, laissant ensuite les fans orphelins jusqu'au lancement du jeu complet le 26 mars.Dans les précisions, la démo en question proposera :- Un didacticiel complet- 2 missions jouables en solo comme en ligne (ou multi local)- Attention : 30 tentatives maximumLa présentation qui nous a également permis de découvrir une troisième capacité pour le filoptère, grand ajout de gameplay de cet épisode, qui outre ses possibilités en combat et en déplacement permettra donc de prendre le contrôle de wyvernes.On vous laisse avec les différentes vidéos, dont le Live complet ainsi que le trailer, l'occasion de découvrir la troisième région et son nouveau boss inédit (Goss Harag) sans oublier le Magnamalo, monstre central de cet épisode… du moins jusqu'à d'éventuels rajouts si suivi il y a (et c'est probable).