Super Smash Bros Ultimate : présentation complète et date de sortie pour Sephiroth

Pour ceux qui ont loupé le dernier Live, il est temps de vous faire un résumé de la situation avec vidéos, visuels et informations pour l'arrivée de Sephiroth qui se fera donc le 23 décembre pour 5,99€, ou directement inclus dans le Fighters Pass 2 qui continue de cacher trois combattants à venir en 2021.Plusieurs choses à noter :- Le DLC contient Sephiroth, 9 musiques et un stage.- Vous pourrez débloquer tout le contenu dès aujourd'hui (sous réserve d'avoir le pass ou d'avoir précommandé le DLC) sous réserve d'accomplir une série de challenges proposés pour l'occasion.- Comme de coutume, des tenues payantes pour le Mii Fighter seront ajoutés le 23 décembre, avec du Barret, Tifa, Aerith et Chocobo, mais aussi Geno de, sorte de troll pour bien faire comprendre que lui ne fera jamais parti des nouveaux combattants.En plus de cela, signalons l'arrivée aujourd'hui même de la MAJ 10.0.0 qui ajoute :- Les fameux défis Sephiroth pour les concernés.- Divers correctifs.