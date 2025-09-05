recherche
Metal Gear Solid Delta a tapé le million en Day One
Konami est tout fier d'annoncer qu'il n'aura suffit que d'une journée, celle du 28 août, pour que Metal Gear Solid Delta : Snake Eater dépasse le million d'unités écoulées, ce qui est franchement pas mal pour un simple remake essentiellement graphique (si l'on veut une comparaison, The Phantom Pain, c'est 5 millions en 1 mois).

Après on continuera de faire attention à ce type de données vu que l'on parle, outre les « vraies » ventes numériques, d'exemplaires physiques « expédiés ».

publié le 05/09/2025 à 06:18 par Gamekyo
vyse publié le 05/09/2025 à 06:41
Bonne nouvelle ! Si ça peut lancer un nouvel épisode hors remake.. je suis sûr que la licence peut continuer sans son auteur
shanks publié le 05/09/2025 à 06:44
vyse
On ne sait même pas s'ils sont capables de faire un jeu neuf.

Par contre, ils devraient tenter un remake 3D façon Delta de Metal Gear 1 & 2 (je parle des originaux en 2D).
Là ça peut apporter quelque chose.
vyse publié le 05/09/2025 à 06:47
shanks c'est vrai ce serait la suite logique de MGS 5 en plus
dalbog publié le 05/09/2025 à 06:48
Mérité.

Je prends beaucoup de plaisir à le refaire comme ça.
Un pur MGS ça manquait.
sasquatsch publié le 05/09/2025 à 06:53
Le premier de la ps1...je le veux bien remake digne de ce nom...remake genre pas de relifting visuel mais ou les mécaniques de jeu sont adaptés aux codes actuels...moins lourd quoi
vohmp publié le 05/09/2025 à 07:08
je ne suis pas intéresse par celui là mais si le prochain si il pouvait refaire les 1-2 de la nes c'est la suite logique après le 5.
sonilka publié le 05/09/2025 à 07:26
Le pouvoir de la nostalgie. Un "remake" feignant avec des bugs vendu plein pot. Faut pas s'étonner de voir les éditeurs ne prendre aucun risque.
wickette publié le 05/09/2025 à 07:27
Merité, après ce qui ferait plaisir c’est de voir de nouveaux joueurs qui n’ont jamais eu de ps2 le faire et l’apprécier

Si de ces 1M on an 80-90% de veterans de l’ère ps2 c’est dommage faut que les nouveaux joueurs découvrent ce jeu culte via ce remake surtout pour moi, pas juste la nostalgie
sasquatsch publié le 05/09/2025 à 07:39
Ce qui m'étonne c'est sur opencritic voir la note hyper élevée pour ce relifting fainéant...ou cest moi qui suis a côté de la plaque...
Javoue je ne lai pas acheté ni joué... je me base seulement sur les quelques vidéos gameplay que jai scruté...et l'influence du grand acteur Gagzz
sasquatsch publié le 05/09/2025 à 07:40
tlj publié le 05/09/2025 à 07:41
sonilka sasquatsch Tellement vrai...
soulfull publié le 05/09/2025 à 07:46
Qu'ils fassent le Remake du 4 de la même manière puisqu'ils nous est impossible de jouer à cet épisode quand on ne possède plus une ps3.
burningcrimson publié le 05/09/2025 à 07:53
Y en a qui kiff le 720p, 30 fps. Le remake zsr xool mais faudrairmt revoir les perfs.
ouroboros4 publié le 05/09/2025 à 08:22
Vraiment pas mal
niflheim publié le 05/09/2025 à 08:36
J'ai participé aux ventes EU avec la version Deluxe et à la fois aux ventes JAP pour avoir cet incroyable bonus

Pour les fans que ça intéresse, en préco jusqu'au 16 septembre, il y a aussi une variante du poster (signé pour les 100 premiers acheteurs) qui était exclusif au pop-up MGS Delta à New York (également signé à 200 exemplaires) et d'autres bonus sympa, les mêmes mais différents dans la couleur qui étaient seulement réservés dans le collector US (Agent Bundle notamment) le Bundle Survival est excellent aussi avec le Tsuchinoko


un simple remake essentiellement graphique

Ce qui est totalement faux https://www.youtube.com/watch?v=dP-BrhAZ3io&t=180s

- Commandes mises à jour
- Mouvements mis à jour
(si bien que pour avoir bien tâté le gameplay, il y a des possibilités uniquement faisables en Legacy Style et non en New Style) ce qui me poussera à faire le jeu dans les 2 modes. De toute façon, du départ je voulais le faire dans les deux.

- Animations mises à jour
- Menu camouflage et Radio mis à jour
- Mode photo
- Plus que des Kerotans, il y a maintenant des GA-KO
- Il y a désormais une boussole
- Changement à tout moment entre New Style et Legacy Style mais cela a un prix, on redémarre depuis le début de la zone
- Fenêtres qui pop à l'écran pour les conseils
- Le théâtre secret propose des bobines à collectionner (à l'image des Dog-Tags)
- Rechargement des sauvegardes beaucoup plus rapide

Et je rajouterai, IGN en parle pas, le mixage sonore refait de A à Z. La qualité sonore est absolument incroyable sur un bon Home Cinéma 5.1

J'ai remarqué des passages totalement refait comme au début quand Ocelot est assommé, ils ont rajouté un effet assourdissant à ce moment précis du plus bel effet.
Ou comme quand Snake se remet un os en place à la fin de la virtuous mission, là aussi le bruit qu'il fait a été refait, etc... si on connait le jeu par coeur c'est impossible de dire que c'est juste un remake graphique. Il y a même des dialogues qui ont été rajoutés dans les phases radio.

En parlant de la radio, le mixage sonore quand les gardes appellent les renforts, là aussi c'est totalement refait, j'adore l'effet "grésillements"

Il y a aussi le sytème de détection tout nouveau qui est vraiment au top. L'IA est plus responsive, re confirmé par Yuji Korekado au pop-up à New York :

"Nous avons notamment modifié l'animation et les mouvements des personnages, ainsi que les réactions de certains PNJ IA.

Cela est nécessaire, car cela permet d'offrir un angle de vue et un style de jeu différents, ce qui modifie l'excitation et la nervosité liées au besoin de se cacher, au moment et à la manière de le faire.

Nous avons donc dû effectuer de nombreux tests avec différentes technologies modernes pour recréer la nervosité du jeu original, mais avec de nouvelles commandes et une nouvelle caméra."

Pour ma part, j'ai totalement redécouvert le jeu, j'ai dû réapprendre à jouer, c'est pour dire. Sans parler de la chute de balle sur le Mk22, ça choque au début + les nouveaux camouflages, et autres petits détails subtils, j'ai l'impression que les tree frog sont plus peureuses qu'avant quand on se rapproche d'elles, elles fuient très vite et avec leur couleur, c'est des vrais pros du camouflage maintenant. J'ai pas non plus encore vérifié si on voyait bien des morceaux de tree frog dans le vomi de Snake après l'avoir fair tourné pendant un moment dans le visualiseur de survie.
fyrefly publié le 05/09/2025 à 08:39
snaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaake
goldmen33 publié le 05/09/2025 à 09:13
J'ai joué 2h hier soir et bordel énorme gros kiffe, tout est là on se régale
yanssou publié le 05/09/2025 à 09:33
Tellement énorme ce delda
bigsnake publié le 05/09/2025 à 10:44
niflheim
Je suis d'accord avec toi mais ça reste un remaster++ à mes yeux, L'ia je l'ai bien ressenti qu'ils l'ont retoucher en difficile. Mais mettre une sauvegarde auto alors qu'il y'a la radio c'est débile, une boussole je vois vraiment pas l'intérêt c'est tout droit. Sinon je m'éclate mais j'aurais kiffé sans les mini-chargements.Mais se déplacer accroupi ça c'est cool alors que c'était impossible à l'époque. J'espère juste maintenant MGS1 en Remake même si c'est un copié coller .
