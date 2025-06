Team Cherry l'a encore promis : Hollow Knight Silksong sortira quelque part en fin d'année

Après bientôt 3 ans de retard sur la période initialement annoncée, la Team Cherry semble tenir la bonne et n'a même plus intérêt à nous la faire à l'envers vu les dernières promesses, sans même parler des indices officieux : après avoir annoncé un lancement d'ici la fin de l'année lors du reveal Switch 2,a de nouveau été acté pour les mois à venir lors du Xbox Showcase jusqu'à être celui le plus mis à l'honneur lors de la présentation de la ROG Xbox Ally.Vu les sous-entendus d'ailleurs, le jeu pourrait même être disponible en même temps que la « console » voire avant, mais même si c'était le cas, on ne connaît de toute façon par la date de sortie de la machine.