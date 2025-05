Epic Games attaqué en justice par la SAG-AFTRA pour son Dark Vador sous IA

Epic Games a bien mal choisi son moment pour s'amuser avec l'IA vocal, dans un contexte où les syndicalistes mènent une guerre active pour l'avenir. Car pour ceux qui ne touchent pas àou du moins pas depuis un moment, la dernière saison en date réintroduit les thèmesen mettant de nouveau Dark Vador sur le terrain.La différence par rapport aux autres fois, c'est que le vaincre permet de le recruter temporairement dans son équipe mais pas que : Epic s'est amusé à lui rajouter une IA vocal, faisant que les joueurs équipés d'un micro ont tout loisir de dialoguer avec lui. La goutte de trop pour l'organisation SAG-AFTRA qui vient de porter plainte contre Epic pour pratique déloyale envers les artistes/doubleurs humains, pointant qu'à l'heure où les négociations sont actives sur le sujet et pas que dans le JV, la société de Tim Sweeney joue la provocation sans même avoir cherché à prévenir qui que ce soit de ses intentions.Chacun débattra de la pratique, et bien entendu, si vous vous posez la question, oui, la tentative a eu des résultats très malheureux malgré la mise en place de barrières sur les dialogues, très vite contournées pour faire que Dark Vador a pu se montrer particulièrement injurieux et homophobe. Entre autres.